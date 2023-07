Wirtschaft von oben #219 – Müllberge aus Kleidung Auf diesen Halden in Ghana und Chile landet die Ultra-Fast-Fashion

Alttextilien landen auch in Chile in Tausenden von Tonnen. Chile ist in Lateinamerika der größte Importeur. Satellitenfotos aus Alto Hospicio nahe der Hafenstadt Iquique und mitten in der Atacama-Wüste zeigen an vielen Orten riesige Müllberge, zu erkennen an hell-dunklen Flecken auf dem staubigen Boden. Dunkel sind die Flecken oft auch deshalb, weil sich die Kleidung oder auch alte Reifen am Wegesrand in der Wüstenhitze selbst entzünden.