Wirtschaft von oben #225 – Geheimdienste Von dieser Spionagebasis in Kuba hört China offenbar die USA ab

Zudem arbeitet China mit Hochdruck an Quantencomputern, die die meist mathematisch erzeugten Verschlüsselungen dieser Art von Kommunikation spielend leicht knacken können. China gilt in dem Technologiefeld zurzeit als den USA ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Das macht die Spionagebasis in Kuba nicht nur für US-Behörden und das Militär, sondern auch für Technologiefirmen in den USA zu einer potenziellen Bedrohung. So könnte die Station etwa in Zukunft zur Wirtschaftsspionage eingesetzt werden.



