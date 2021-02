Wirtschaft von oben #95 – Hamburg So wächst die Hamburger HafenCity

Ein Viertel der Kontraste – und der Mischung. Konzerne wie Unilever und Kühne+Nagel haben sich hier niedergelassen. Die Redaktionen der SPIEGEL-Gruppe thronen in ihrem Neubau an einer elbwasserumspülten Fleetspitze, bald soll auch Gruner & Jahr ganz in die Nähe ziehen. Neue Schulen und mehrere Kitas wurden errichtet, Parks und Spielplätze, Hotels natürlich, sogar ein „Maritimes Museum“ hat seinen Sitz in einem historischen Hafenspeicher bezogen.



Als wäre das nicht schon genug, findet sich in der HafenCity auch Hamburgs einziges Restaurant mit drei Michelin-Sternen, Kevin Fehlings „The Table“, und eine eigene Universität. Letztere allerdings, obwohl selbst ein Lehrort für Architektur, erreicht die handwerklichen Standards, die in der Nachbarschaft gesetzt werden, leider in keiner Weise.