Wirtschaft von oben #96 – Bolivien Flammen für Filets

Offenbar sollen sich Rinder-Züchter aus den USA für die freigewordenen Flächen interessieren. Ebenfalls Interesse haben die Koka-Bauern, die die Nähe zu Brasilien und Paraguay schätzen. Daniela Leyton Michovich, eine politische Analystin und Aktivistin aus Boliviens Hauptstadt La Paz ist sich sicher, dass all das mit dem Drogenhandel einhergehe. Leyton verweist auf eine Studie aus dem Jahr 2017, die zu dem Ergebnis kommt, dass nur ein kleiner Teil der bolivianischen Bevölkerung Koka in seiner traditionellen Form konsumiert, nämlich kauend. Für diesen Konsum würden jedoch schon 15.000 Hektar Anbaufläche reichen. Von der Regierung zugelassen sind allerdings 22.000 Hektar. Und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) geht davon aus, dass landesweit knapp 25.000 Hektar Koka ausgesät werden. Stellt sich also die Frage, was mit der Differenz geschieht. „Die Antwort“, so Leyton, „können wir uns vorstellen.“



