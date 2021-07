Technologiekonzern: Samsung dank Chip-Nachfrage und steigender Preise mit Gewinnsprung

Detaillierte Zahlen will der Tech-Gigant Ende des Monats veröffentlichen. Analysten warten mit Spannung darauf, wie sich die Chip-Auftragsfertigung entwickelt. Dabei dürfte es eine Entspannung in der Produktion in den USA geben, wo die Fertigung in der Fabrik in Texas durch einen Sturm übergangsweise gestört war. Analysten rechnen zudem damit, dass das Smartphone-Geschäft wegen der Chip-Engpässe und der Corona-Pandemie schwächer ausgefallen sein könnte.