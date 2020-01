Telekommunikation Nach gescheitertem UPC-Kauf: Führungsspitze von Sunrise tritt ab

Verwaltungsratspräsident Kurer war in den vergangenen Monaten im Umfeld der missglückten UPC-Übernahme auch medial stark in die Kritik geraten. Er hatte sein Amt seit April 2016 inne. Vizepräsident Schöpfer war laut den Angaben unter anderem maßgeblich am Börsengang von Sunrise im Jahr 2015 beteiligt.