Trotz Pandemie: Kreditfluss an Firmen im Euro-Raum legt zum Jahresende zu

Trotz der Corona-Pandemie sind zum Jahresende im Euro-Raum weiter reichlich Bankkredite an Unternehmen geflossen. Im Dezember vergaben die Geldhäuser 7,0 Prozent mehr Darlehen an Firmen als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im November hatte der Zuwachs noch bei 6,9 Prozent gelegen. An die Privathaushalte reichten die Institute im Dezember 3,1 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor. Auch im November hatte das Plus in dieser Höhe gelegen