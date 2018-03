Alexander Karp: Chef von mysteriöser Valley-Firma wird Aufseher bei Springer

BerlinAxel Springer holt sich digitale Expertise in den Aufsichtsrat. Der Mitgründer und Chef der US-Sicherheits- und Softwarefirma Palantir Technologies, Alexander Karp, soll zur Hauptversammlung am 18. April in das Kontrollgremium einziehen, wie der Berliner Verlag am Mittwoch mitteilte.