Gericht entlässt US-Tochter von Takata aus Gläubigerschutz

Der Verursacher des weltweit größten Massenrückrufs in der Autoindustrie war im vergangenen Sommer mit Hilfe von Autobauern in eine kontrollierte Pleite gegangen. Der Zulieferer hatte in Japan und den USA wegen der durch defekte Airbags entstandenen Milliardenkosten Gläubigerschutz beantragen müssen. Die Europa-Aktivitäten des Konzerns, darunter acht Standorte in Deutschland, waren davon nicht betroffen. Der US-Autoteileproduzent Key Safety Systems (KSS) kauft das von der Familie Takada kontrollierte Unternehmen.