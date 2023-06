Allgaier Werke „Der chinesische Eigentümer hat sich massiv verwehrt gegen diese Insolvenz“

Und was ist jetzt Ihre Hoffnung, wie das nach dem Insolvenzverfahren weitergeht?

Erst mal ist die Hoffnung, dass man jetzt in ein geordnetes Insolvenzverfahren geht. Ich gehe davon aus, man kann das Unternehmen auch in der Regelinsolvenz ordnungsgemäß weiterführen. Und dann ist die Hoffnung, dass man eben dort wo es notwendig ist, die Prozesse so bereinigt, um das Unternehmen ordentlich aufzustellen. Dass man vielleicht auch manche Altlasten loswird. Und dann nach einem zukünftigen Erwerber sucht, der nicht nur ein Glücksritter ist, der meint, er könne hier ein Schnäppchen machen, sondern jemand, der wirklich ein strategisches Interesse am Unternehmen hat. Jemand, der auch dann, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, finanzielle Mittel einbringt.