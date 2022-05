Inflationsfolgen „Ein toxisches Gemisch für Autozulieferer“

Atradius-Deutschlandchef Frank Liebold meint, dass die Insolvenzzahlen in der Branche noch in diesem Jahr um 20 Prozent steigen könnten. Die Schätzung sei „eher konservativ“. Denn aktuell sehe er „ein toxisches Gemisch“ am Markt: Hohe Kosten für die Transformation hin zur E-Mobilität, hohe Preise für Energie, Rohstoffe und Co.. Der Druck auf die Zulieferer wird durch den Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland zusätzlich erhöht: Kabelbäume, die in der Ukraine produziert werden, fehlen. Immer wieder stehen auch deswegen die Bänder bei den Autobauern still – und dann kann kein Zulieferer seine Ware ins Autowerk bringen, egal, was er verkauft.