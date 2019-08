Auto-Zulieferer in der Krise „Kreditlinien an die Autoindustrie werden tendenziell gekürzt“

Hart trifft es Unternehmen, die am Verbrennungsmotor hängen. „Alles, was mit alter Antriebstechnik zusammenhängt, ist schwierig“, berichtet einer der Banker. „Wir schauen uns genau an, wer sich den Herausforderungen am besten stellt.“ Schließlich erwarten Branchenexperten, dass bereits 2030 nur noch 50 Prozent der Neuwagen mit einem klassischen Verbrennungsmotor ausgeliefert werden. Der Kostendruck steigt nicht nur durch die sinkende Nachfrage, sondern auch durch die neuen Schwerpunkte der Autobauer. „Was in Infotainment-Systeme, autonomes Fahren und andere Zukunftstechnologien investiert wird, muss an anderer Stelle eingespart werden“, erklärt Ellinghorst. Schnell vergeben die Autobauer Einkaufsbudgets über 100 Millionen Euro an Unternehmen, die diese neuen Technologien liefern oder die Software dafür entwickeln. „Das geht zu Lasten der klassischen deutschen Zulieferer.“