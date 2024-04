Autobranche E-Autos aus China: „Wir sprechen hier von einem einstelligen Prozentbereich“

Eine besondere Komplikation ist, dass das Neugeschäft nach der Umstellung auf E-Mobilität schwer aus den Startblöcken kommt. Gerade in Deutschland sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Das Altgeschäft wird weniger und mit dem neuen kann noch nicht richtig Geld verdient werden – das alles in einer Hochzinsperiode. Das ist für viele eine schwierige Situation.

Wie wirkt sich das auf die Beschäftigungssituation aus?

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz entstehen neue Möglichkeiten, die erstmal zu einer Effizienzsteigerung führen, was per se nicht schlecht ist. Das stellt Unternehmen aber vor die Entscheidung, wie viel Personal in bestimmten Bereichen noch gebraucht wird. Und solange kein Wachstum im Volumen oder im Gesamtgeschäft erkennbar ist, führt das unter Umständen zu Stellenabbau.