Autoindustrie Deutz und Daimler Truck vereinbaren Motoren-Kooperation

Beide Transaktionen beliefen sich insgesamt auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, hieß es weiter. Für die Rechte an den schweren Motoren zahlt Deutz demnach in bar, für die an mittelschweren Motoren erhält Daimler Truck im Zuge einer Kapitalerhöhung Deutz-Aktien und wird mit gut vier Prozent an dem Kölner Unternehmen beteiligt sein.



