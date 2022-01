Autonom fahrende Autos VW-China-Chef rechnet mit Roboterautos in „drei bis vier Jahren“

„Wir erwarten, dass in den nächsten drei bis vier Jahren das vollautomatisierte Fahren mit Level 4 in China in Serienfahrzeugen Einzug halten wird“, sagte Wöllenstein. Die Fahrzeuge würden dann auch Situationen bewältigen, die nicht so einfach seien wie die Fahrt auf einer deutschen Autobahn: „Etwa Fahrten im urbanen Raum, das Bewältigen von Situationen an Kreuzungen, an denen es in China noch deutlich komplexer zugeht als in Deutschland.“