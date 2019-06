Brandgefahr Brennen E-Autos wirklich öfter als Diesel und Benziner?

Die Lithium-Ionen-Zelle besteht (neben der Hülle) aus vier wesentlichen Bauteilen: Anode (Pluspol), Kathode (Minuspol), Seperator und Elektrolyt. Außer im Seperator kann theoretisch in jedem Bauteil ein Brand entstehen. Im Fokus der Ursachenfoschung bei Bränden steht meist der Elektrolyt. Er sorgt dafür, dass die geladenen Lithium-Teilchen vom Plus- zum Minuspol wandern können, und retour, und so den Strom beim Aufladen speichern und beim Fahren abgeben. In der aktuellen Li-Ionen-Technik ist der Elektrolyt immer flüssig und aus tendenziell brennbarem Material. Mit diverse Zusätzen wie Flammhemmern versuchen die Hersteller, die Gefahr zu minimieren. Bei Unfällen kann der Elektrolyt auslaufen, wenn der Akku so stark beschädigt wird, dass die Hüllen der einzelnen Zellen brechen. In beschädigten Zellen kann der normalerweise durch den Seperator getrennte Plus- mit dem Minuspol in Verbindung kommen und so Kurzschlüsse verursachen. Kurzschlüsse sind die häufigste Ursache für Brände ohne äußere Einwirkungen in der Lithium-Batterie.