Brandgefahr Brennen E-Autos wirklich öfter als Diesel und Benziner?

„Es gibt, wenn auch sehr selten, auch Spontanbrände“, sagt Winter. Die gibt es auch bei Benzinern und Dieseln. Fast immer sind sie auf Produktionsfehler der Hersteller zurückzuführen, wenn eine Ursache ermittelt werden kann. So kann eine unsauber gefertigte Zelle zum Beispiel schief geschnitten oder unsachgemäß gewickelt worden sein; dann könnten im Ernstfall positiv und negativ geladene Teile der Zelle in Kontakt kommen. „Die gleiche Wirkung haben kleine Metallspäne, die beim Schneiden in das Innere der Zelle geplant sind“, erklärt Winter. Diese Fälle sind aber extrem selten. Nicht zuletzt betonen Experten wie Winter seit Jahren, wie wichtig Fertigungs- und Prozess-Knowhow in der Zellfertigung sind. Damit eben kein Ausschuss in die Autoakkus gelangt.