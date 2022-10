Brandindex: Deutsche Verbraucher kaufen Autos weiterhin lieber offline

Der beste Preis ist im internationalen Vergleich für die Mehrheit der Verbraucher, die sich ein neues oder ein gebrauchtes Auto zulegen wollen, der ausschlaggebende Faktor beim Autokauf. Insbesondere in den USA und Kanada sehen die Befragten den Preis als oberste Priorität bei der Wahl des Händlers an. Im Vergleich dazu sieht nur die Hälfte der deutschen potenziellen Autokäufer den Preis als wichtigstes Element in der Entscheidungsfindung. Nahezu sechs von zehn Deutschen geben an, dass die Möglichkeit von Besichtigungen und Probefahrten bei der Wahl eines Autohändlers Priorität haben. Diese Meinung teilen Verbraucher in Dänemark, Schweden, Hong Kong und Polen, in allen anderen untersuchten Märkten steht der Preis an vorderster Stelle.