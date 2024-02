China unterstützt E-Autobauer „Chinesische Regierung und Hersteller gehen nicht mehr so naiv vor“

Chinesische E-Autos gelten als schärfste Rivalen für deutsche Hersteller. Bald könnte die Rolle Chinas am europäischen Markt noch weiter steigen: Die chinesische Regierung will ihre Autobauer unterstützen, um den Außenhandel der Volksrepublik zu stabilisieren und die Fahrzeuge leichter nach Übersee zu bringen. Die „gesunde Entwicklung“ bei Handel und Zusammenarbeit mit Plug-in-Hybriden und Elektroautos werde zudem helfen, die Autoindustrie zu modernisieren, hieß es in einer Mitteilung des Handelsministeriums am Mittwoch.