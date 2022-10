Chinesische Autoindustrie: Die Revolution rollt heran

Die Crashtestergebnisse vieler Chinaautos sind beachtlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso. Die Batterietechnologie ist oft fortgeschritten, der Zugang zu Rohstoffen meist besser. Und so gibt es vor allem eine Hürde, doch auch die haben die Chinesen in der Hand: Damit die Revolution klappt, dürfen weder der Konflikt in Taiwan eskalieren noch die Nähe zu Russland zu groß werden.



