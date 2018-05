Daimler Neues System soll nachhaltige Rohstoffbeschaffung sichern

02. Mai 2018

Daimler will drängt auf die Wahrung der Menschenrechte bei der Beschaffung von Rohstoffen. Bild: dpa Bild:

Bis 2020 will der Autobauer ein neues System von Regeln und Kontrollen für alle seine Lieferketten etablieren. So will Daimler verhindern, dass bei der Rohstoffbeschaffung Menschenrechte verletzt werden.