Daimler Technikchef Sajjad Khan: „Wir brauchen nicht ehrfürchtig ins Silicon Valley schauen“

Welche Rolle spielen Zulieferer bei der Entwicklung neuer Software?

Wir wollen bis 2024 ein eigenes, datengestütztes und flexibel updatebares Mercedes-Benz Betriebssystem in unsere Fahrzeuge bringen, und damit das Fahrzeug mit der Cloud und der IoT-Welt vernetzen. Denn nur, wenn wir die Softwareplattform über die Domänen im Fahrzeug bis in die Cloud und in die IoT-Welt beherrschen, können wir neue Funktionen via Over-the-Air-Updates anbieten. Die Computing-Architektur umfasst mehrere Domänen im Fahrzeug: den Antrieb, die gesamte Fahrzeugsteuerung, automatisierte Fahrfunktionen, Infotainment und die Kommunikation. Das können wir als Autobauer nicht allein entwickeln. Doch wir definieren die Standards und behalten so die Kontrolle über die Integration aller Systeme und Software. Deshalb wird ein Großteil des Mercedes-Benz Operating Systems in-house entwickelt.