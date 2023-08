Debatte um Fleischverzehr in Unternehmen „Kraftriegel der Facharbeiter“: Das Comeback der VW-Currywurst

VW hatte die Entscheidung damals verteidigt. „Es geht nicht gegen die Currywurst, die nach wir vor in allen anderen Kantinen des Werkes angeboten wird“, sagte der damalige VW-Gastronomie-Chef Nils Potthast. Schließlich habe VW mehr als 30 Kantinen und Kioske im Werk und in allen anderen blieb die Currywurst im Programm. Während der Pandemie führte VW sogar einen Lieferdienst ein, damit Mitarbeiter im Homeoffice an ihre Currywurst kommen. Am Ende, so hieß es damals bei VW, wurden sogar mehr Currywürste verkauft als vor der Pandemie.