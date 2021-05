„Dialog mit Investoren“ Ex-Deutschbanker Fitschen berät Fonds „Best Owner Group“ zur Rettung systemrelevanter Autozulieferer

Die BOG soll systemrelevante Autozulieferer kaufen, die Teile für Verbrenner herstellen und durch die Transformation zur E-Mobilität bedroht sind. Aktuell könnte der Fonds über 100 Millionen Euro für Zukäufe mobilisieren. In Kreisen der BOG ist von „fortgeschrittenen Gespräche“ mit Übernahmezielen die Rede, auch Autobauer seien involviert. Der erste Kauf werde ab dem zweiten Halbjahr erwartet. Fitschen, der auch Aufsichtsratschef beim Wohnungsunternehmen Vonovia ist, sagte der WirtschaftsWoche: „Die BOG will mit ihrem Vorhaben einen wichtigen Beitrag leisten zur weitgehenden Transformation hin zu einer Umwelt schonenden Mobilität, die verträglich für die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Situation der betroffenen Unternehmen zu gestalten ist.“



Mehr zum Thema: Seit Monaten arbeiten bekannte Manager an der Rettung der deutschen Autozulieferer. Jetzt haben sie mit Jürgen Fitschen, Ex-Co-Chef der Deutschen Bank, einen prominenten Mitstreiter gewonnen. Was haben die Männer vor?