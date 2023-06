Dieselskandal Und nun, Autoindustrie? Spickzettelkönig oder Klassenbester?

Bei Volker währte die Freude nicht lang. Er hatte seinen Spickzettel im Klassenzimmer liegen lassen, wo ihn der Lehrer fand und Volker durchfallen ließ. Bei Merle war die Lage komplexer: Laut Schulordnung müsste sie den Stoff zumindest rudimentär beherrschen, was aber nicht der Fall war. Sollte man sie also auch durchfallen lassen? Das Lehrerkollegium diskutierte, schloss sich dann aber dem Physiklehrer an: Die schriftliche Prüfung – obwohl lächerlich einfach – sollte Merle den Weg zur Versetzung ebnen. Doch das Oberschulamt spielte nicht mit. Der simple Test könne nicht ausreichend sein, um zu bestehen, so das finale Urteil. Merle müsse eben auch ein bisschen was wissen. Sie fiel durch.