„Ebit macht frei“ VW-Chef Herbert Diess irritiert mit Redewendung und muss sich entschuldigen

Diess räumt aber Fehler ein: „Es war in keiner Weise meine Absicht, diese Aussage in einen falschen Zusammenhang zu setzen. Dass diese Möglichkeit besteht, daran habe ich in diesem Moment nicht gedacht. Tatsächlich war es eine sehr unglückliche Wortwahl und falls ich damit unbeabsichtigt Gefühle verletzt haben sollte, tut mir das außerordentlich leid. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Volkswagen belegt seit über drei Jahrzehnten mit vielen Aktivitäten, dass sich das Unternehmen, ich persönlich und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besonderen historischen Verantwortung Volkswagens im Zusammenhang mit dem Dritten Reich bewusst sind.“