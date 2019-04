Ein Jahr Chef von VW Herbert Diess hat noch viele Hindernisse vor sich

Konflikte mit dem Betriebsrat

Diess sagt selbst: ein E-Auto erfordere 30 Prozent weniger Arbeit als ein Verbrenner. „Es wird schwer, das nur mit Fluktuation und Altersteilzeit zu bewältigen“, warnt er. VW kündigt zudem an, in den nächsten fünf Jahren sollten zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen entfallen, Routinearbeiten in der Verwaltung könnten automatisiert werden. Das birgt Konfliktpotenzial mit Betriebsratschef Bernd Osterloh: Die Sicherheit der Arbeitsplätze stehe an erster Stelle, „Experimente auf Kosten der Beschäftigten lehnen wir ab“, betont dieser jüngst. Er will für die Kernmarke eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 an allen deutschen Standorten.