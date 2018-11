Elektro-Sportwagen Porsche erhöht Produktionskapazität für den Taycan

Taycan und Cross Turismo sollen die ersten von einer ganzen Reihe von Porsche-Elektromodellen sein. Der Taycan soll Ende 2019 auf den Markt kommen. „Wir rechnen damit, dass bis 2025 bereits rund die Hälfte aller neuen Porsche über einen E-Antrieb verfügt“, erklärte Blume. Auch der Sportwagen-Klassiker Porsche 911, der in dieser Woche in überarbeiteter Form in den USA erstmals vorgestellt wurde, könnte schon bald mit Elektroantrieb angeboten werden: „Der neue 911 kommt zum Start als Benziner. Er ist aber bereits so konzipiert, dass wir einen Hybrid-Antrieb einbringen können. Möglicherweise im Laufe seines Lebenszyklus.“