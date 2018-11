Elektroauto-Batterien BMW will fairen Kobalt-Abbau im Kongo erproben

Der Autobauer BMW will den Kongo langfristig als Bezugsquelle für Kobalt als wichtigen Rohstoff für den Bau von Elektroauto-Batterien erschließen. Zusammen mit dem Chemiekonzern BASF und dem Batteriehersteller Samsung SDI hat BMW die Entwicklungshilfe-Organisation GIZ beauftragt, anhand einer Pilotmine zu erproben, wie sich die Arbeits- und Lebensbedingungen im Kleinstbergbau in dem zentralafrikanischen Land verbessern lassen. Bisher kommt der Kongo wegen Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit für BMW dafür nicht infrage. Da in der Demokratischen Republik Kongo aber die weltweit größten Kobalt-Reserven liegen, suchen die Konzerne nach Wegen, die Lage in dem Land zu verbessern.