Elektromobilität: „Selbst bei hohen Strompreisen spart ein Elektroauto Geld“

WirtschaftsWoche: Frau Kemfert, es sieht so aus, als sei das Verkehrsministerium künftig in grüner Hand. Wie wird sich die Verkehrspolitik ändern?

Claudia Kemfert: Was in welcher Hand liegt, wird sich zeigen. Aber so oder so muss sich die Verkehrspolitik grundlegend ändern. Deutschland hat sich 2016 in Paris zu ambitionierten Klimazielen verpflichtet und nun müssen endlich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Heißt: Die Emissionen im Verkehrssektor müssen bis 2030 deutlich sinken.