Elon Musks Visionen Tesla-Fahrer sollen mit ihren Autos 30.000 Dollar im Jahr verdienen

Zwar kontern Konkurrenten wie Googles Selbstfahrtochter Waymo oder Autohersteller wie BMW oder VW damit, solche Szenarien via Simulation durchspielen zu können. Doch Musk hält das für nicht ausreichend. „Keine Simulation kann erahnen, was alles in der tatsächlichen Welt geschieht“, behauptet der Tesla-Chef. Hochpräzise Karten hält er für Zeitverschwendung. Lidar-Sensoren wie sie Waymo oder General Motors verwenden, für teuer, unsinnig und so „überflüssig wie einen Blinddarm“. Sein Selbstfahrsystem hat er so konzipieren lassen, dass es anhand von Kameras und Radar die Umgebung wahrnimmt und dabei jede Situation in Echtzeit neu bewerten kann.