Elon Musks Visionen Tesla-Fahrer sollen mit ihren Autos 30.000 Dollar im Jahr verdienen

Das bedeutet, dass der günstigste Tesla, der momentan inklusive Vorbereitung fürs autonome Fahren ab 40.000 Dollar zu haben ist, seinen Wert vervielfachen würde – zumindest in Musk Vision. Tesla, das sich ohnehin nie als traditioneller Fahrzeughersteller verstand, wäre dann aus dem Stand eine Art modernes Uber. Nur, dass Maschinen statt Menschen für den Umsatz sorgen.

Was die Frage aufwirft, warum Tesla überhaupt noch Autos verkauft. Tesla Model 3 lassen sich seit vergangener Woche auch leasen, können dann allerdings nicht nachträglich erworben werden. Sie sollen Teil der Robo-Flotte werden. Wird dies das neue Geschäftsmodell von Tesla, wenn die Pläne mit der Robo-Flotte tatsächlich so aufgehen wie beschrieben?

Musk wich der Beantwortung der Frage geschickt aus. Aber er räumte ein, dass man wegen der Knappheit bei Akku-Packs künftig die Käufer mehr in Richtung von Modellen mit kleinerer Batterie lenken werde, um mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen zu können.