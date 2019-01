Falsche Zahlen, steile Thesen Die Mythen der E-Auto-Kritiker

Andererseits ist das Problem nicht so schwer lösbar, wie die Kritiker behaupten. Im Gegenteil. „Die Verteilnetze werden über die Jahre immer wieder partiell erneuert; wenn die Versorger also wissen, dass sie in zehn Jahren 50 oder 100 E-Auto-Ladepunkte an einem Ortsnetztrafo versorgen müssen, können sie mit geringem Mehraufwand darauf reagieren“, sagt Müller. Rund 90 Prozent der Kosten für den lokalen Netzausbau entstehen durch Grabearbeiten. „Wenn der Versorger mit dem Netzausbau wartet, bis er sowieso gräbt, ist der Mehraufwand für E-Autos gering“, sagt Müller. Es ist also vielmehr eine Frage der Logistik als der Technologie. Aber: die Ideen mancher Lokalpolitiker oder Start-ups, die massenweise E-Autos zum Beispiel an Straßenlampen laden wollen, werden wohl nicht im Alltag bestehen.



Fazit: Die Behauptung, das Stromnetz halte Millionen von E-Autos nicht stand, geht von der falschen Prämisse aus, dass die Netze in 30 oder 40 Jahren noch dieselben sind wie heute. Das wird aber nicht der Fall sein. Und Strom gibt es ebenfalls genug.