Familien Porsche und Piëch sahnen ab Der Porsche-Börsengang ist eine Frechheit

Zuallererst jedoch profitieren von dem IPO die Großaktionärsfamilien Porsche und Piëch, durch einen parallel abgeschlossenen Aktienkaufvertrag. Darin steht, dass die Porsche SE 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammaktien der Porsche AG erwirbt. Dafür, so ist es ausgehandelt, muss die Porsche SE nur eine Prämie von 7,5 Prozent auf den Ausgabepreis der Vorzugsaktien bezahlen. Das bedeutet im Ergebnis: Volkswagen gibt eine Sperrminorität an seinem wertvollsten Asset, nämlich einer der begehrtesten Sportwagenmarken der Welt, zu einem Spottpreis auf.