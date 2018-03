Geely: Mit Recht überrascht

Die Finanzaufsicht BaFin will den Einstieg routinemäßig prüfen. Anwälte und Banker glauben nicht, dass an dem Deal etwas auszusetzen ist. Beide Varianten seien rechtlich unbedenklich. Zudem sind Morgan Stanley und die Bank of America für Geely aktiv, die „das rechtlich bis in die höchsten Etagen prüfen“, sagt ein Anwalt, der viele große Transaktionen begleitet hat. Auch die Chinesen dürften nicht an der Rechtsberatung gespart haben. Dass das Umfeld von Daimler auf die BaFin verweist, hält der Anwalt für ein Manöver, um von Versäumnissen bei E-Autos abzulenken: „Herr Zetsche sollte sich lieber aufs Geschäft konzentrieren – und vielleicht mal wieder schwarze Schuhe anziehen.“