Halbleitermangel VW-Einkäufer stellen 10.000 Anfragen an Chip-Händler – und treiben so eine Million Chips auf

Volkswagen hat sich wegen des Halbleitermangels sogar in die Chipbeschaffung seiner Zulieferer eingemischt. Nach Informationen der WirtschaftsWoche haben VW-Einkäufer in den vergangenen Monaten rund 10.000 Anfragen an Chiphändler (Broker) geschrieben und konnten bei ihnen rund eine Million Chips auftreiben. Der Konzern gab diese an seine Zulieferer weiter. Sie konnten mit den Chips Teile für die Marken des Konzerns fertigen.



Mehr zum Thema: Der Mangel an Computerchips stürzt die Autoindustrie in eine Krise. An ausreichend Nachschub dürfte es mindestens noch bis nächstes Jahr fehlen. Autohersteller und Zulieferer suchen verzweifelt Wege aus der Misere.