Elektromobilität Ländliche Regionen könnten dem E-Auto zum Durchbruch verhelfen

Wie kann der Durchbruch für klimaschonende E-Autos gelingen? Durch ein solides Netz von Stromtankstellen sowohl in den Metropolen als auch auf dem Land, meinen Experten – denn gerade letzteres biete das wichtige große Potenzial. Erst kürzlich warnte der Deutsche Städte- und Gemeindebund gar vor einem Fokus auf Ballungszentren. In Großstädten und verdichteten Räumen werde sich der Individualverkehr mittelfristig stark reduzieren – auch wenn er elektrisch betrieben werde, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. „Ganz anders sieht es in den ländlichen Regionen aus.“ Auch die Autoindustrie macht sich für einen flächendeckenden Ausbau des Ladenetzes im gesamten Land stark.