Insolvente Autozulieferer Wie es bei Schlemmer, JD Norman und Weber Automotive jetzt weitergeht

Überraschend hatte die Familie dann im vergangenen Jahr Interesse an einem Rückkauf des Unternehmens aus der Insolvenz signalisiert. „Ob wir das alleine machen wollen, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall streben wir es als Hauptgesellschafter an“, sagte Gründersohn Christian Weber damals dem „Südkurier“. Seither drang wenig über den Bieterprozess nach außen. Auch Martin Mucha, Partner der Kanzlei Grub Brugger und Generalbevollmächtigter von Weber Automotive, will sich noch nicht festlegen. Nur so viel: „die Gespräche mit potenziellen Investoren laufen unverändert weiter“. Immerhin, in Corona-Zeiten ist das keine schlechte Nachricht.