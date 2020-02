Insolvenzen bei Fintyre Group Großpleite im Reifenhandel

Die Gesellschaft ist im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Bain Capital und wurde eigenen Angaben zufolge gegründet, „um an der Konsolidierung des Ersatzreifenhandels in Europa teilzunehmen“. Das Unternehmen mit Sitz in London übernahm im Jahr 2017 die Reifenhändler Fintyre und Reiff Tyre, 2018 die Reifen Krieg Gruppe sowie 2019 RS Exclusiv und TyreXpert. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1500 Mitarbeiter, mehr als 1000 davon in Deutschland. Nach einem Bericht des Fachblatts „Neue Reifenzeitung“ waren Mitarbeiter bereits Ende Januar von der Geschäftsführung darüber informiert worden, dass es „aufgrund von kurzfristig notwendigen Restrukturierungen des Unternehmens“ zu einem „aktuell unvermeidbaren Verzug bei der Auszahlung ihrer Löhne und Gehälter“ komme.