Jahresbilanz Mercedes hat einen „Margen-König“ - aber einen peinlichen

Was den Hochlauf der Elektromobilität angeht, machte Källenius am Donnerstag einen Schritt zurück. Nachdem er einst noch das Ziel genannt hatte, Elektroautos und Plug-in-Hybride sollten im Jahr 2025 die Hälfte des Absatzes ausmachen, wollte er dies zuletzt 2026 erreichen. „Stand heute bedeutet Mitte des Jahrzehnts: 2026“, sagte er auf Hauptversammlung des Konzerns. Und nun? Es sei die „Billionen-Dollar-Frage“, sagte Källenius am Donnerstag, wie schnell die Transformation geschehen würde. Er bereite die Firma auf eine CO2-neutrale Zukunft vor. „Punkt.“ Doch wie die Reise auf dem Weg aussehen werde? „Schwer zu sagen.“ Mercedes jedenfalls brauche jetzt den „double hedge“ – die doppelte Absicherung aus Verbrennern und Elektroautos.