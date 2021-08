Markteingriffe Deutschland ist, wenn Wahlkampf Innovationen tötet

Für dieses grandiose Verpennen, Verleugnen und Vertagen winkt nun auch noch eine Belohnung der Bundesregierung. Das ist ein schädliches Wahlkampfmanöver zulasten derjenigen Zulieferer, die stets vorausschauend und innovativ waren. So wie der Zulieferer Hella, der dank seiner Stärke von etlichen Investoren umgarnt wurde und nun im ebenso umsichtigen Faurecia-Konzern eine gute Heimat finden dürfte – ganz ohne Angst vor dem Elektrodurchbruch.



Mehr zum Thema: Deutsche Wohnen, Hella, Zooplus: In Deutschland laufen aktuell so viele Übernahmen wie selten zuvor. Viele Aktien könnten dadurch von der Börse verschwinden. Was betroffene Aktionäre wissen müssen.