Marktöffnung bei Auto-Ersatzteilen: Deutsche Autofahrer zahlen weiter drauf

Es geht – so schien es in der vergangenen Woche – ein Streit zu Ende, der fast so alt ist wie die ersten Exemplare des VW Golf. Auf Betreiben von Bundesjustizministerin Katarina Barley beschloss die Bundesregierung eine Lockerung des Designschutzes für Auto-Ersatzteile. Nicht etwa um Bremsen oder Motorenteile geht es dabei, sondern nur um die von außen sichtbaren Autoteile, also Blechteile, Stoßfänger, Glasscheiben und Leuchten.