Mehr als E-Autos Südkoreas Autobauer bereiten sich auf den großen Schlag vor

Kia-CEO Ho Sung Song tritt auf die Showbühne eines mittelgroßen Pavillons, pittoresk eingewachsen in einem schmucken Golfplatz, rund eineinhalb Stunden von Seoul und gibt erstmals den Blick frei auf das neue Dreigestirn, das rein elektrisch in den kommenden Jahren die automobile Welt erobern soll. Der ganze Stolz auf der Bühne ist der im hellen Rampenlicht parkende Kia EV5, ein neuer Mittelklasse-Crossover, um den sich die weltweite Kundschaft in den kommenden Jahren reißen soll. 4,62 Meter lang und unterwegs auf jener variablen E-GMP-Plattform, die zahlreiche Elektromodelle von Hyundai, Kia und der Edelmarke Genesis beheimatet. Der Kia EV5 muss sitzen und das wird er auch. Das Design orientiert sich weitgehend am klassengrößeren EV9, der in diesen Wochen auch in Europa Premiere feiert. Ein luxuriöser Elektro-SUV von rund fünf Metern Länge, den selbst Premiummarken wie Audi, BMW oder Mercedes nur allzu gerne in ihrem Portfolio hätten.