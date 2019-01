Mobilität der Zukunft Elektro oder Verbrenner? Das sagen WiWo-Leser

Begleitend dazu geht WirtschaftsWoche-Redakteur Stefan Hajek den Mythen der E-Auto-Kritiker auf den Grund und stellt die Frage, was an den Vorwürfen dran ist, dass Elektroautos in Wahrheit mehr Nach- als Vorteile hätten und in Wahrheit nicht klimafreundlicher seien als moderne Diesel.