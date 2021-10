„Neuer Tiefpunkt“ Opel schließt Werkzeugbau komplett – 160 Stellen zusätzlich betroffen

Die Belegschaft von Opel soll erneut schrumpfen. Die Geschäftsleitung habe den Gesamtbetriebsrat am heutigen Mittwochnachmittag darüber informiert, den Bereich TDO (Werkzeugbau) entgegen der bisherigen Vereinbarung „nicht nur zu verkleinern, sondern komplett zu schließen“. So steht es in einer Mitarbeiterinformation, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Opel bestätigte die Pläne. Man habe auch die Mitarbeiter am Mittwoch über die Planungen im Werkzeugbau informiert. „Bestehende Projekte werden hier zum Jahresende auslaufen.“