Oberlandesgericht Braunschweig VW hätte 2008 Dieselmanipulation offenlegen müssen

Wer wann was wie detailliert über die Täuschungssoftware in Millionen Autos wusste, ist auch Hauptgegenstand im Betrugsprozess gegen den früheren VW-Vorstand Martin Winterkorn und vier weitere Führungskräfte des Konzerns. In dem Verfahren des Landgerichts Braunschweig, das aus gesundheitlichen Gründen derzeit ohne Winterkorn verhandelt wird, überziehen die anderen vier Angeklagten ihn und sich gegenseitig mit Vorwürfen.



Mehr zum Thema: Volkswagen ist im wichtigsten Absatzmarkt China aus dem Tritt geraten. Konzernchef Herbert Diess hat schon im Sommer Alarm geschlagen. Nun löst er den amtierenden China-Chef Stephan Wöllenstein ab. Was dessen Nachfolger bewältigen muss.