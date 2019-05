Opel Mitarbeiter in der Rüsselsheimer Produktion haben nicht genug Arbeit

Der Hintergrund ist, dass Opel nur noch tatsächlich von Kunden bestellte Autos baut und nicht mehr auf Halde produziert. Das erfuhr die WirtschaftsWoche von mehreren Insidern. Die Auftragslage für die in Rüsselsheim produzierten Autos ist schlecht: Der Absatz des dort produzierten Zafira brach im ersten Quartal um 58,5 Prozent, der des Insignia um 19,6 Prozent ein. Opel sagt dazu, man passe die Produktion kontinuierlich an die Volumenplanung an.