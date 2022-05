Patentrechtsreform Die Ford-Verschrottung ist unverhältnismäßig!

Die wurde im vergangenen Sommer Gesetz. Allerdings änderte sie offenbar nichts am Problem der Unverhältnismäßigkeit des deutschen Gesetzes. Denn die Reform sieht lediglich vor, dass ein Patentgericht binnen sechs Monaten eine vorläufige Einschätzung zu dem in Frage stehenden Patent gibt – mehr nicht. So kann verhindert werden, dass ein Patent, das auf richterliche Prüfung hin vielleicht gar nicht gültig bleibt, einen riesigen ökonomischen Schaden auslöst. Einen Urteilsspruch, dass jedes wirtschaftliche Augenmaß überschreitet, verhindert sie nicht.