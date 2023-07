Pkw-Markt: Plug-in-Hybride: Vom Hoffnungsträger zum Rohrkrepierer

Neben dem Wegfall der Innovationsprämie sowie steuerlichen Vorteilen als Dienstwagen in Deutschland scheint die Rolle des Plug-in-Hybrid-Antriebs als technische Übergangslösung erfüllt und überflüssig geworden zu sein. Reine Elektroautos erfreuen sich bei den Deutschen längst wachsender Beliebtheit: Im ersten Halbjahr 2023 wurden laut KBA mehr als 220.000 reine E-Autos neu zugelassen – und damit 31,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Anteil der Plug-ins an den neu zugelassenen Autos lag in den vergangenen sechs Monaten bei weniger als sechs Prozent.