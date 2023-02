Rückschlag für Elektromobilität Deutlicher Dämpfer für den Traum von der E-Auto-Nation Deutschland

Das Elektroauto, definiert als batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) und Plug-in-Hybrid (PHEV), hat in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren eine stürmische Entwicklung genommen. Betrug der Anteil an den Pkw-Neuwagenzulassungen 2019 noch magere drei Prozent, kletterte der Marktanteil 2020 auf 13,5 Prozent. 2021 ging der Siegeszug mit stolzem Marktanteil von 26 Prozent weiter. Bisheriger Höhepunkt waren 28,2 Prozent Marktanteil in den ersten elf Monaten 2022 – und kaum glaubbare 39,4 Prozent Marktanteil im November 2022.